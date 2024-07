Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Brand an der Hochspannungsleitung

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Merzen zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Um 23:12 Uhr geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Teil der dortigen provisorischen Hochspannungsleitung in der Schützenstraße in Brand. Nachdem der Strom durch den zuständigen Netzbetreiber ausgeschaltet worden war, brachten die Feuerwehren Merzen, Voltlage und Neuenkirchen den Brand unter Kontrolle. Außerhalb der Stromleitungen kam es zu keinem Sachschaden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

