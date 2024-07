Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung in der Liebigstraße gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Liebigstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem Mann. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können. Gegen 20.15 Uhr attackierten die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 18 Jahren den 32-jährigen Mann aus Osnabrück, der zu Fuß auf einem Gehweg an der Ecke zur Klosterstraße unterwegs war. Durch die Angriffe wurde der Mann leicht verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen waren die Beteiligten bereits kurz zuvor an einem anderen Ort in der Nähe körperlich aneinandergeraten. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-3603 oder -2215 entgegen.

