Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Brand in Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (04.05.2024) gegen 21:30 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter in einem Rohbau in der Schlossstraße in Holzgerlingen einen Müllhaufen und Isolationsmaterial an. Die Feuerwehr konnte die Brandstellen löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.

