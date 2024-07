POL-OS: Melle: Nach Leichenfund in Wellingholzhausen - Polizei schließt Fremdeinwirkung aus - Identität weiter ungeklärt

Osnabrück (ots) - Am Montagabend kam es in Bad Essen zu einer Körperverletzung. Das Opfer fuhr um 21:20 Uhr mit dem Linienbus 276. An der Haltestelle Gartenstraße beabsichtigte ein junger Mann den Bus zu verlassen. Kurz bevor dieser ausstieg, schlug er dem 56-jährigen Bad Essener ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung des Kirchplatzes. Das ...

mehr