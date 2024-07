Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Zeugen nach Körperverletzung in Linienbus gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagabend kam es in Bad Essen zu einer Körperverletzung. Das Opfer fuhr um 21:20 Uhr mit dem Linienbus 276. An der Haltestelle Gartenstraße beabsichtigte ein junger Mann den Bus zu verlassen. Kurz bevor dieser ausstieg, schlug er dem 56-jährigen Bad Essener ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung des Kirchplatzes. Das Opfer wurde durch den Schlag leicht verletzt. Täterbeschreibung:

- männlich - ca. 25 bis 30 Jahre alt - helle Haare - athletisch, muskulös - ca. 170 cm groß - helle Kleidung

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt abgeben können, werden gebeten sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05471/9710

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell