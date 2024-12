Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wiesmoor - E-Scooter-Fahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer E-Scooter-Fahrerin kam es am Mittwochabend in Wiesmoor. Gegen 20.20 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg am Amaryllisweg in Fahrtrichtung Schulstraße. Auf Höhe der Zuwegung zum ZOB kam ihr ein älterer Mann in einem roten Pkw entgegen und bog nach rechts auf die Zuwegung ein. Hierbei erfasste der Autofahrer die 18-Jährige auf dem E-Scooter. Die junge Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer hielt noch kurz an und sprach mit der 18-Jährigen. Zu einem Austausch persönlicher Daten kam es jedoch nicht. Die Polizei bittet den Autofahrer - er soll einen roten SUV gefahren haben - sowie mögliche Unfallzeugen, sich unter 04944 914050 zu melden.

Großefehn - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits vergangenen Freitag in Ostgroßefehn ereignet hat. Ein Autofahrer war gegen 13.30 Uhr auf der Kanalstraße Süd unterwegs und bog nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes ein. Beim Abbiegen übersah er einen 15-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg in Richtung Mittegroßefehn fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der Junge wurde leicht verletzt. Die Beifahrerin soll noch aus dem Auto ausgestiegen und mit dem 15-Jährigen gesprochen haben. Der Autofahrer fuhr jedoch davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er soll einen dunklen Kombi, vermutlich einen VW, gefahren haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04943 925660.

Moordorf - Unfall im Kreisverkehr

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Moordorf verletzt worden. Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr gegen 17.40 Uhr vom Ritzweg in Fahrtrichtung Aurich in den Kreisverkehr. Als er den Kreisverkehr an der Einmündung zur Ekelser Straße verlassen wollte, stieß er mit einer 16-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen. Das Mädchen wurde leicht verletzt.

Norden - Kind angefahren

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem radfahrenden Kind kam es am Mittwoch in Norden. Ein zehnjähriger Junge fuhr gegen 13.20 Uhr auf der Straße Am Markt in Richtung Burggraben. Im weiteren Verlauf überquerte er die Straße Burggraben und wurde von einem 69-jährigen Renault-Fahrer erfasst. Der Junge wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

