POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht/Friedeburg - Außenspiegel von Lkw beschädigt/Stedesdorf - Spiegelunfall/Stedesdorf - Nach Unfall geflüchtet

Wittmund - Unfallflucht

Am Samstag hat sich in Wittmund eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 12 Uhr und 22 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer am Fahrbahnrand in der Wallstraße einen schwarzen Hyundai i10. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet unter 04462 9110 um Hinweise.

Friedeburg - Außenspiegel von Lkw beschädigt

Zwei Lastwagen sind am Dienstag in Friedeburg auf der Streeker Straße an den Außenspiegeln zusammengestoßen. Ein Lkw-Fahrer mit Wittmunder Städtekennung fuhr auf der Landesstraße, als ihm auf Höhe der Hausnummer 18 ein anderer Lkw entgegenkam und gegen seinen Außenspiegel stieß. Der zweite Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Stedesdorf - Spiegelunfall

In Stedesdorf kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines VW Golf war gegen 17.30 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund unterwegs, als ihm ein unbekannter Autofahrer entgegenkam und auf die Gegenfahrbahn geriet. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich in einem Kurvenbereich an den Außenspiegeln. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen dunklen Pkw mit dem Kennzeichenfragment FRI-TS... gefahren haben. Die Polizei nimmt unter 04462 9110 Hinweise entgegen.

Stedesdorf - Nach Unfall geflüchtet

Am Sonntag ist in Stedesorf ein Unfallverursacher geflüchtet. Zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer auf der Hauptstraße in Richtung Esens. Auf Höhe der Hausnummer 64 touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel. Der Unfallverursacher, der ersten Ermittlungen nach, einen Renault Captur fuhr, entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise auf den Fahrer oder den gesuchten Pkw nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9210 entgegen.

