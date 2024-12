POL-AUR: Aurich - Verlorene Ladung beschädigt Auto/ Aurich - Unfall beim Rückwärtsfahren

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Einbruch in Wohnhaus Unbekannte sind in ein Wohnhaus an der Dornumer Straße in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstagabend und Dienstagmittag gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Sie entwendeten unter anderem ein Pedelec und elektronische Geräte. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum ...

