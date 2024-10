Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Brand einer Strohhalle in Breberen

Gangelt/Breberen (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Morgen um 5:23 Uhr zu einem Brandeinsatz in Breberen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war ein heller Feuerschein über dem Anwesen am Bredburplatz sichtbar. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen stand bei Eintreffen der Feuerwehr eine rund 20 x 25 Meter umfassende offene Strohhalle in Vollbrand. Da sich in unmittelbarere Nähe weitere Lagerhallen, eine Reithalle, Pferdeunterstände und Wohnhäuser befanden, fokussierten sich die ersten Maßnahmen der Einsatzleitung auf einen Schutz der umliegenden Gebäude. Gleichzeitig wurden weitere Einheiten der Feuerwehr Gangelt zur Einsatzstelle nachalarmiert. Gemeinsam gelang es ein Übergreifen des Feuers zu verhindern, die betroffene Strohhalle war jedoch nicht mehr zu retten. Bei den anfänglichen Löschversuchen wurde eine Person leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Ein Transport durch den Rettungsdienst in eine Klinik war jedoch nicht notwendig. Bereits frühzeitig zeichnete sich eine längere Einsatzdauer ab. Aus diesem Grund wurden die Einsatzkräfte ausreichend mit Brötchen und Getränken verpflegt. Nach der akuten Gefahrenabwehr wurde der Großteil der Einsatzkräfte am Morgen durch die Bauhofstaffel der Feuerwehr Gangelt abgelöst. Die Feuerwehr Gangelt ist eine rein freiwillige Feuerwehr und für die meisten Einsatzkräfte startete nach dem Einsatz der reguläre Dienst im Job. Bei der Bauhofstaffel handelt es sich um Einsatzkräfte der Feuerwehr Gangelt, die hauptberuflich beim Bauhof der Gemeinde Gangelt beschäftigt sind. Durch den Einsatz der Bauhofstaffel konnte die Belastung für die anderen Arbeitgeber auf ein Minimum begrenzt werden. Nachdem der Brand deutlich an Energie verloren hatte, wurde gegen Mittag das Technische Hilfswerk zur Unterstützung angefordert. Ein Fahrer des THW räumte unter schwerem Atemschutz, mit einem Radlader des THW Eschweiler, das Stroh aus der Halle. Nach rund 13 Stunden Einsatzdauer war gegen 18:30 Uhr das Brandgut aus der Halle gefahren und auf einem nahe gelegenen Feld ausgebreitet. Die noch verbliebenen Brandnester wurden anschließend noch mit Schaum bedeckt, sodass gegen 18:40 Uhr der Einsatz beendet werden konnte. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW, der Polizei und des Rettungsdienstes unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Günter Paulzen im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell