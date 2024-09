Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Kellerbrand unterbricht die Jubiläumsfeiern in Gangelt

Gangelt/Stahe (ots)

Es war keine Alarmierung wie Andere, denn als die Funkmeldeempfänger der Einsatzkräfte auslösten, befanden sich der Großteil der Feuerwehrleute auf dem Fest zum 125-jährigen Bestehen der Löscheinheit Gangelt. Schnell wurden die Einsatzfahrzeuge zusammengepackt, der Blumenschmuck abgehangen und schon konnte es losgehen. Die Feuerwehr Gangelt stellt bei solchen Feiern eine Bereitschaft, damit im Einsatzfall die Abläufe klar sind und die Gäste in Ruhe weiterfeiern können. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle in Stahe konnten die Feuerwehrleute dichten Brandrauch erkennen. Vor Ort wurde unmittelbar ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Erkundung in das Gebäude geschickt. Hierbei konnten die Feuerwehrleute einen fortgeschrittenen Brand im Keller des Einfamilienhauses feststellen. Schnell zeigten die Löschmaßnahmen einen Erfolg, allergings mussten verschiedene Einrichtungsgegenstände aus dem Keller demontiert und ins Freie zum ablöschen gebracht werden. Dabei sorgten die sommerlichen Temperaturen für eine zusätzliche Belastung. Dank des schnellen und zielgerichteten Eingreifens der Feuerwehr, konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Glücklicherweise kamen weder Personen, noch Tiere zu Schaden, das Wohnhaus ist jedoch bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Zur Ursache des Brandes hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

