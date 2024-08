Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Drei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Stahe

Gangelt/Stahe (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Nachmittag um 17:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße in Stahe alarmiert. Zuvor waren aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw in einem Kreuzungsbereich zusammengestoßen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden eine Frau schwer und ein Mann leicht verletzt. Entgegen erster Meldungen war jedoch keine Person eingeklemmt oder bewusstlos. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die medizinische Erstversorgung der Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Gleichzeitig wurde die Einsatzstelle abgesichert. Während dem Einsatzgeschehen kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache verunfallte ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Gangelt. Hierbei wurde der Beifahrer des Löschfahrzeuges leicht verletzt. Der Kamerad wurde zur Kontrolle in eine Augenklinik transportiert. An dem Einsatzfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt musste die Bundesstraße in Stahe in Höhe der Kreuzung zur Gaterstraße für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten rund 1,5 Stunden gesperrt werden.

