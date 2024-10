Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raubdelikt in Restaurant

Meschede (ots)

In Meschede kam es am Donnerstag zu einem versuchten Raub in einem Restaurant auf der Beringhauser Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat gegen 21:55 Uhr ein bislang unbekannter Täter den Restaurantbereich und machte sich an der Kasse zu schaffen. Nach derzeitigem Informationsstand führte der Täter einen waffenähnlichen Gegenstand bei sich, bedrohte damit einen Mitarbeiter und forderte Bargeld. Dieses wurde dem Unbekannten jedoch nicht ausgehändigt, worauf der Täter offensichtlich Reizgas einsetzte. Die Person flüchtete ohne Beute in bislang unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um eine ca. 185cm große, männliche Person mit schmaler Statur gehandelt haben. Der Mann war komplett dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Das Gesicht war maskiert. Der Geschädigte wurde durch das Reizgas leicht verletzt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Auch ein Diensthund war vor Ort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg. Der Kriminalpolizei liegen derzeit Hinweise auf den möglichen Fluchtweg der Person vor: Demnach ist eine maskierte Person im Bereich der Sparkasse / "Henneöffnung" gesehen worden, welche sich anschließend in Richtung der Fußgängerzone und von dort über die Straße "Rebell" zum Franz-Stahlmecke-Platz entfernt hat. Von dort führte der weitere Weg der Person offensichtlich über einen Durchgang zur Arnsberger Straße. Die Personenbeschreibung deckt sich mit der obigen. Derzeit wird eher von einem jüngeren Täter (16 - 18 Jahre) ausgegangen, der ergänzend zur o. g. Personenbeschreibung mit einer schwarzen Jogginghose, welchen mit weißen Streifen an der Seite versehen ist, bekleidet war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht derzeit Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

