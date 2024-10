POL-HSK: Verkehrsunfall bei Immenhausen

Brilon (ots) - In Brilon kam es in der Nacht von Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 07:45 Uhr zu einem versuchten Geschäftseinbruch auf der Keffelker Straße. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt zu verschaffen, gelangten jedoch nicht ins Innere des Gebäudes. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter ...

