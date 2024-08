Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Die Polizei ermittelt nach Bränden im Kreis Viersen - Hinweise erbeten

Kreis Viersen (ots)

Am Freitag, 23.08., löschte die Feuerwehr die Reste eines angezündeten Hochstuhls in einem Waldstück in Nähe der Straße Zum Oebeler Bruch in Brüggen. Unbekannte Täter zündeten diesen an, sodass er vollständig abbrannte. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag 17:30 Uhr und Freitag 15:30 Uhr.

Zu einem weiteren Brand kam es am Sonntagabend gegen 22 Uhr. Hier geriet eine Mülltonne an einer Lagerhalle auf dem Holtweg in Bracht in Brand. Durch das Feuer kam es zudem zu einem Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Sie um Hilfe: Haben Sie verdächtige Feststellungen in den Bereich der Tatorte gemacht? Melden Sie sich bitte unter der 02162 377-0. /cb (697)

