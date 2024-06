Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer fährt gegen Autotür

Steinheim (ots)

Am Freitag, 14. Juni, kam es auf der Höxter Straße in Steinheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 84-Jähriger aus Schieder-Schwalenberg war mit seinem E-Bike in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe eines Autohauses passierte er einige Pkw, die am rechten Fahrbahnrand parkten. In einen dieser geparkten Pkw saß eine 62-Jährige aus Steinheim. Sie öffnete die Fahrertür ihres Toyotas. Der 84-Jährige konnte nicht mehr bremsen und fuhr gegen die Fahrzeugtür. Er stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro./rek

