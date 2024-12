Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Polizei ermittelt mit Phantomskizze: Wer erkennt den Mann und kann Hinweise geben?

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Polizei ermittelt mit Phantomskizze: Wer erkennt den Mann und kann Hinweise geben?

Mithilfe einer Phantomskizze sucht die Polizei einen derzeit unbekannten Täter. Der Mann steht im Verdacht, am 15. Mai 2024 eine Frau in Aurich unsittlich berührt und ausgeraubt zu haben.

Eine 35-jährige Frau lief am Dienstag, 15.05.2024, gegen 14.15 Uhr fußläufig vom rückwärtigen Bereich des Carolinenhofs in Richtung Lüchtenburger Weg. Sie nutzte einen Verbindungsweg zwischen den Hausnummer 16 und 12, als ihr dort plötzlich ein Mann mit einer roten Basecap in den Weg sprang. Er soll die 35-Jährige unsittlich berührt und in den Bauch geschlagen haben. Der Mann war in Begleitung einer zweiten männlichen Person. Beide Täter flüchteten mit Bargeld, das sie der Frau zuvor abgenommen hatten. Der Mann mit dem Basecap soll polnisch gesprochen haben.

Das Opfer meldete den Vorfall erst kürzlich bei der Polizei, konnte aber den Haupttäter noch sehr gut beschreiben. Basierend auf der detaillierten Beschreibung wurde nun eine Phantomzeichnung angefertigt.

Der Gesuchte wird beschrieben als etwa 23 Jahre alt und circa 1,86 Meter groß. Er hat eine große und schlanke, sehr dürre Statur. Zudem hat er blasse Haut, große und helle, blaue Augen sowie markante, buschige Augenbrauen und eine ausgeprägte Zornesfalte.

Zur Tatzeit war der Mann mit einer roten Cappy und einer roten Trainingsjacke mit weißroten Details bekleidet. Vorne auf der roten Cappy prangte ein polnischer Adler in Weiß. Der Mann trug weiße Sneaker und blaue Jeans. Auffällig war ein Ohrstecker mit Glitzerstein in seinem rechten Ohrläppchen und silberner Schmuck in Form einer Halskette und eines Armbands.

Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

