POL-OH: +++ Übung +++ Übung +++ Übung +++ Gemeinsame Übung von Polizei und Justiz in Fulda

Am heutigen Donnerstag (14.11.) findet in der Justizvollzugsanstalt in Fulda eine gemeinsame Übung von Polizei und Justiz statt. Sie läuft seit etwa 9 Uhr und dauert bis in die frühen Nachmittagsstunden hinein an.

Aufgrund der anfahrenden Einsatzkräfte und der übungsmäßig getroffenen Maßnahmen kann es zu vereinzelten und kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet von Fulda, insbesondere rund um die Justizvollzugsanstalt Fulda, kommen. Die Straße "Am Rosengarten", in der sich der Haupteingang der Justizvollzugsanstalt befindet, wird während der Übung zwischen der Ecke Robert-Kircher-Straße und der Einfahrt zu einem Lebensmittelmarkt voll gesperrt - der dortige Verkehr über einen Parkplatz umgeleitet.

Die turnusmäßig gemeinsamen Übungen von Polizei und Justiz dienen der Überprüfung sowie Verbesserung der Kommunikationswege und der Zusammenarbeit. Bei der aktuellen Übung wird eine Geiselnahme innerhalb der Justizvollzugsanstalt inszeniert. Einsatzkräfte in Uniform und Zivil werden im Einsatz sein. Auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei werden an der Übung teilnehmen.

Hinweis für Medienschaffende:

Die Polizei bittet um Verständnis, dass aus taktischen Gesichtspunkten keine weiteren Angaben zur Übung möglich sind - gleiches gilt für eine aktive Begleitung durch Medienschaffende.

Interessierte Pressevertreterinnen und -vertreten können sich mit Fragen an PHK Patrick Bug unter 0661/105-1098 wenden.

