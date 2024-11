Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hünfeld

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Mittwoch (13.11.) kam es gegen 18:45 Uhr in der Josefstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein männlicher E-Scooter-Fahrer kam im Kreisverkehr vor der Ausfahrt des dortigen Haunecenter zu Fall und stieß gegen einen Pkw Smart, der von einer 69-jährigen Frau aus Hünfeld gefahren wurde. Anschließend entfernte der Mann sich mit seinem E-Scooter unerlaubt vom Unfallort, zunächst in Richtung Großenbacher Tor, anschließend fuhr er nochmals an der Unfallstelle vorbei in Richtung Jahnstraße. Der flüchtige Mann ist etwa 40 Jahre, dunkelhäutig, etwa 180 cm groß und trug dunkle Kleidung. Weiterhin verletzte er sich vermutlich selber am rechten Unterbein. Am Pkw Smart entstand im Bereich des Stoßstange ein Sachschaden von geschätzt 300,-EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652/96580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell