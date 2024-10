Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Erfolgreiche Städtetour der Jugendfeuerwehr Arnsberg 2024 nach Leipzig

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Arnsberg (ots)

Am 11. Oktober 2024 startete die Jugendfeuerwehr der Stadt Arnsberg zu ihrer lang erwarteten Städtetour. Mit insgesamt 90 Teilnehmern - darunter 69 Jugendfeuerwehrmitglieder und 21 Ausbilder - führte die Reise in diesem Jahr nach Leipzig. Das abwechslungsreiche Programm versprach nicht nur sportliche und kulturelle Erlebnisse, sondern auch wertvolle gemeinsame Erfahrungen, die das Teamgefühl und die Kameradschaft stärken sollten.

Der erste Zwischenstopp wurde auf einer Raststätte eingelegt, wo sich die Gruppe bei Brötchen und Getränken stärken konnte. Ein Team von Ausbildern hatte im Vorfeld ein umfangreiches Buffet vorbereitet, das allen gut schmeckte. Nach kurzer Rast wurde die Reise fortgesetzt und schon bald erreichte die Gruppe die Jugendherberge in Leipzig. Nach der Schlüsselvergabe und dem Beziehen der Betten klang der Abend gemütlich aus.

Am Samstag begann der Tag früh mit einem gemeinsamen Frühstück. Unter dem Motto "Erst Sport, dann Spaß!" begann das Programm mit einer aufregenden Kanutour durch den Elstermühlengraben. Diese Tour bot den jungen Brandschützern eine neue Perspektive auf die Stadt Leipzig, die sie aus einer ungewöhnlichen Perspektive - direkt vom Wasser aus - erkunden konnten. Die Kanutour stärkt nicht nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern fördert auch die Kameradschaft innerhalb der Gruppe. Zur Stärkung stand nach der Tour ein reichhaltiges Burgerbuffet am Leipziger Stadtstrand bereit.

Am Nachmittag erwartete die Gruppe ein besonderes Highlight: ein Besuch am Flughafen Leipzig. Nach einer strengen Sicherheitskontrolle erhielten die Jugendlichen und Ausbilder eine geführte Tour in den eigenen Bussen über das Flughafengelände. Die Tour führte vorbei an beschlagnahmten Antonovs, weiteren beeindruckenden Flugzeugen und dem großen DHL-Zentrum und endete bei der Flughafenfeuerwehr. Dort durften die jungen Feuerwehrleute eine eindrucksvolle Vorführung eines "Panthers" erleben. Das Flugfeldlöschfahrzeug, ausgestattet mit 1.450 PS und einem Löschmittelvolumen von bis zu 19.000 Litern, zeigte in voller Fahrt einen spektakulären Löschversuch des Trainingsflugzeuges.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen von Spiel und Spaß, mit einem Besuch im Freizeitpark "Belantis". Hier genossen die Teilnehmer einen Tag voller Achterbahnen, Wasserbahnen und weiterer Attraktionen. Im Anschluss folgte ein kulturelles Highlight: der Besuch des Völkerschlachtdenkmals. Die Jugendlichen und Ausbilder informierten sich über das imposante Bauwerk, das an die entscheidende Schlacht bei Leipzig im Jahr 1813 erinnert und mit 91 Metern Höhe das höchste Denkmal Europas ist. Der Abend fand in der Jugendherberge mit einem gemeinsamen Essen seinen Abschluss.

Am Montagmorgen hieß es bereits, Zimmer aufräumen und Koffer packen. Nach dem Frühstück machte sich die Gruppe auf in die Leipziger Innenstadt. Hier wurden verschiedene Sehenswürdigkeiten besichtigt und in Kleingruppen hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Abschließend trat die Gruppe um 14:00 Uhr die Heimreise an und kehrte am Abend planmäßig in die Heimat zurück.

Für alle Beteiligten war die Städtetour 2024 ein voller Erfolg. Stadtjugendfeuerwehrwart Holger Thiele sprach Allan Humpert für die gelungene Organisation der Tour ein großes Dankeschön aus. Auch den mitgereisten Ausbildern wurde für ihre tatkräftige Unterstützung gedankt, ohne welche diese ereignisreiche und schöne Reise nicht möglich gewesen wäre.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell