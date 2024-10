Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Drei neue hauptamtliche Brandmeister begrüßt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Arnsberg (ots)

Nach 18 intensiven Monaten der Ausbildung dürfen sich die drei Kameraden Tim Blümel, Danny Hachenei und Hendrik Schlüter seit dem 1. Oktober 2024 stolz Brandmeister im Hauptamt nennen. Die Feuerwehr Arnsberg freut sich, die frisch ausgebildeten Einsatzkräfte nun offiziell im Team der Hauptwachen Neheim und Arnsberg begrüßen zu dürfen.

Im Rahmen der Ausbildung wurden nicht nur umfassende Kenntnisse in der Brandbekämpfung gewonnen, sondern auch das Wissen über technische Hilfeleistungen in Theorie und Praxis aufgebaut. Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung war zudem die Qualifikation zum Rettungssanitäter, um im Einsatz nicht nur Brände zu löschen, sondern auch im Rettungsdienst kompetent Hilfe leisten zu können.

Während Hendrik Schlüter und Danny Hachenei ihre Ausbildung in Mülheim an der Ruhr absolvierten, wurde Tim Blümel an der Feuerwehrschule in Bocholt ausgebildet. Dabei haben beide Feuerwehr-Schulen erneut gezeigt, dass ihr Leistungs- und Ausbildungsniveau ein ganz besonderes ist. Alle drei ehemaligen Brandmeister-Anwärter haben die abschließenden Prüfungen erfolgreich bestanden und durften ihre Zeugnisse bei einer feierlichen Übergabe, in den einzelnen Lehrstätten, übergeben bekommen. Sie wurden direkt zum Brandmeister befördert.

Sebastian Severin, Sachgebietsleiter Ausbildung bei der Feuerwehr Arnsberg, gratulierte den frischgebackenen Brandmeistern herzlich zu ihrem erfolgreichen Abschluss. "Wir sind stolz auf die Leistungen der Kameraden und freuen uns, sie als gut ausgebildete Kräfte in unserem Team willkommen zu heißen. Für ihre Zukunft im Feuerwehrdienst wünschen wir ihnen alles Gute und immer eine sichere Rückkehr von ihren Einsätzen."

Die Feuerwehr Arnsberg ist stolz auf den Nachwuchs und sieht der gemeinsamen Zukunft mit den neuen Kameraden positiv entgegen. Ebenfalls möchte man sich in diesem Zuge für die super und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten bedanken.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell