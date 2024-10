FW-AR: Neues Leitungsteam für Freiwillige Feuerwehr Arnsberg Dennis Pingel, Sascha Ricke und Kai Spiegel als Führung ernannt

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Neues Leitungsteam für Freiwillige Feuerwehr Arnsberg Dennis Pingel, Sascha Ricke und Kai Spiegel als Führung ernannt

Arnsberg

Arnsberg. Die Freiwillige Feuerwehr Arnsberg hat ein neues Leitungsteam an der Spitze: Der Leiter der hauptamtlichen Feuerwehr, Dennis Pingel, folgt auf Martin Känzler und wird somit auch neuer Leiter der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte. Unterstützt wird er von den ehrenamtlichen stellvertretenden Leitern Sascha Ricke und Kai Spiegel, die ihr Amt ebenfalls neu antreten. Nach erfolgter Anhörung und Stellungnahme des Kreisbrandmeisters hat der Rat der Stadt Arnsberg am 1. Oktober 2024 für die Ernennung des Leitungs-Trios gestimmt, welche durch Bürgermeister Ralf Paul Bittner noch in der Sitzung erfolgte.

"Ich freue mich, dass wir mit Dennis Pingel, Sascha Ricke und Kai Spiegel drei ausgewiesene Fachleute für die Neubesetzung dieser wichtigen Ämter gewinnen konnten. Die Kombination von Haupt- und Ehrenamt in der Leitungsebene wird nicht nur dazu führen, dass das Ehrenamt noch besser unterstützt wird sondern auch für eine noch engere Verbindung beider Bereiche sorgen. So können wir die Herausforderungen der Zukunft mit dieser neuen Ausrichtung angehen. Gleichzeitig möchte ich mich herzlich bei Martin Känzler bedanken, der das Amt immer gewissenhaft mit höchster Sachkompetenz und viel Hingabe ausgefüllt hat", betont Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

Christopher Hilverling, Erster Beigeordneter der Stadt Arnsberg, ergänzt: "Die Ernennung des neuen Leitungsteams war heute ein wichtiger Schritt für die Zukunft unserer Feuerwehr und somit die Sicherheit unserer Stadt. Wir wünschen den Dreien eine gute Zusammenarbeit, ihnen und auch allen Kameradinnen und Kameraden allzeit einen sicheren Dienst!"

Mit dem neuen Leitungsteam kann die Arnsberger Feuerwehr auf drei motivierte Kameraden mit einem großen Erfahrungsschatz zurückgreifen:

Der 39-jährige Branddirektor Dennis Pingel ist hauptberuflich seit dem 1. August 2024 Fachdienstleiter von Feuerwehr und Rettungsdienst bei der Stadt Arnsberg. Der Vater von vier Kindern lebt mit seiner Familie in Freienohl und leitete zuvor die Abteilung Feuer- und Katastrophenschutz im Kreis Soest. Seinen beruflichen Start in die Feuerwehr machte er 2007 bereits bei der Stadt Arnsberg mit seiner Ausbildung als Beamter im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. Als Zehnjähriger wurde Dennis Pingel ehrenamtlich in der Feuerwehr Meschede aktiv und ist es bis heute als stellvertretender Leiter.

An seiner Seite stehen im neuen Leitungsteam Sascha Ricke und Kai Spiegel. Sascha Ricke ist 41 Jahre alt, wohnt mit seiner Familie in Neheim und arbeitet bei den Stadtwerken Arnsberg. Dort ist er stellvertretender Betriebshofleiter der Stadtentwässerung als Meister für Rohr-, Kanal und Industrieservice. Der Brandoberinspektor ist seit seinem 15. Lebensjahr in der ehrenamtlichen Feuerwehr aktiv und wurde zuletzt zum leitenden Löschzugführer des Basislöschzugs 1 (Löschzug Neheim inkl. Bachum und Löschgruppe Vosswinkel) bestellt.

Der 47-jährige Kai Spiegel komplettiert das Team. Der zweifache Familienvater wohnt in Oeventrop, wo er 1999 nach seinem Wehrdienst als Quereinsteiger zur Feuerwehr kam. Drei Jahre lang war der Brandoberinspektor als Einheitenführer im Löschzug Oeventrop aktiv, zuvor einige Jahre in stellvertretender Funktion. Wie seine Kollegen, absolvierte auch er mehrere Lehrgänge im Rahmen seiner Dienstzeit. Hauptberuflich ist er bei der Bezirksregierung Arnsberg beschäftigt.

Das Führungstrio ist mit Blick auf die Zusammenarbeit sehr positiv gestimmt und sagt einstimmig: "Ein gutes Führungsteam muss bei seiner Aufgabe viele Faktoren berücksichtigen - eines der wichtigsten Hilfsmittel dafür, ist es, das eigene Herz am richtigen Fleck zu haben."

Die Neubesetzung der Leitungsämter ist aus verschiedenen Gründen erforderlich geworden: Martin Känzler hat aus persönlichen Gründen darum gebeten, vom Amt des ehrenamtlichen Feuerwehrleiters abberufen zu werden. Sein bisheriger Stellvertreter Harald Kroll ist seit 1. August mit der Funktion der "Abteilungsleitung Einsatz / Organisation" sowie als stellvertretende Fachdienstleitung Feuerwehr & Rettungsdienst betraut. Durch diese Veränderung endete auch per Gesetz die Funktion als stellvertretende Leitung der Freiwilligen Feuerwehr.

Die offizielle Bestellung in die Ämter erfolgt für die die Dauer von sechs Jahren.

