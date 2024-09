FW-AR: Auto brennt in Garage komplett aus

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag des 18.September 2024 wurden die Kräfte der Feuerwehr Arnsberg in die Nico-Dostal-Straße nach Arnsberg-Herdringen alarmiert. Ein PKW in einer Garage hatte Feuer gefangen.

Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort ankamen, schlugen die Flammen bereits aus der Garage und das darin befindliche Fahrzeug stand in Vollbrand. Umgehend wurde der erste Trupp unter schwerem Atemschutz damit beauftragt, das Feuer einzudämmen und zu bekämpfen. Parallel zu den ersten Löschmaßnahmen wurde ein zweiter Angriff über sie Rückseite der Garage aufgebaut und anschließend auch durchgeführt. Durch die beidseitige Brandbekämpfung konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Fahrzeug sowie die Garage mit Schaummittel benetzt, um alle Glutnester zu löschen. Auch mit der Wärmebildkamera wurde immer wieder kontrolliert, an welchen Stellen sich gegebenenfalls noch Glutnester befinden können.

Beim Einsatz wurde ein Bewohner des Hauses verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Fahrzeug brannte komplett aus und auch die Garage nahm Schaden durch das Feuer.

Nach etwas mehr als einer Stunde konnte die Einsatzstelle wieder verlassen werden.

