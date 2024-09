FW-AR: Zug 1 der Jugendfeuerwehr übt an Herdringer Freilichtbühne

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Herdringen, 02.09.2024 Zum Regelübungsdienst trafen sich am Abend des 02.September die Jugendlichen sowie Ausbilder vom ersten Zug der Jugendfeuerwehr Arnsberg. Ein Teil der Ausbilder hatte eine Stationsausbildung an der Herdringer Freilichtbühne vorbereitet.

Die Übungsabende der Jugendfeuerwehr werden normalerweise in den sechs einzelnen Basislöschzügen abgehalten. In regelmäßigen Abständen wird jedoch auch auf Zug-Ebene, so wie jüngst in Herdringen, geübt. Um einen möglichst großen Ausbildungserfolg gewährleisten zu können, überlegten sich die verantwortlichen Ausbilder eine Stationsausbildung. Ein besonderes Highlight dabei war die Ausbildung an der Wärmebildkamera, welche nicht allzu häufig Einzug in die Übungsabende der Jugendfeuerwehr findet.

Mit der Wärmebildkamera mussten die Mädchen und Jungs eine vermisste Person ausfindig machen, welche irgendwo in den unterirdischen Gängen der Bühnenanlage verschollen war. Nach einer ausführlichen Erklärung und Einweisung auf das technische Gerät, waren die Jugendlichen auf sich gestellt um die Person möglichst schnell zu finden und diese dann zu retten. Eine Aufgabe, welche ihnen sehr viel Spaß bereitete.

Aber natürlich durften auch weitere Ausbildungsthemen nicht zu kurz kommen. So wurde in den weiteren Stationen darüber unterrichtet, wie sich die Feuerwehr an Einsatzstellen gegen den Straßenverkehr absichert. Auch hier wurde praktisch so manche Möglichkeit aufgebaut und durchgesprochen. Weiterer Bestandteil des Übungsabend waren noch die Stationen 'Ausleuchten von Einsatzstellen', 'Knoten und Stiche' sowie das richtige montieren eines Standrohres am Hydranten. Über Standrohre verfügt die Feuerwehr die Möglichkeit, Löschwasser aus dem lokalen Trinkwassernetz zu entnehmen.

Bevor die einzelnen Kräfte wieder in ihre Einheiten abreisten, durften sich die Kameradinnen und Kameraden auch noch ein Bild vom Bereich hinter der Bühne machen, wo sonst nur die Schauspielerinnen und Schauspieler der Freilichtbühne hinkommen. Ein Dank geht an die Freilichtbühne Herdringen für die Möglichkeit, den spannenden und abwechslungsreichen Übungsabend dort durchführen zu dürfen.

Hast auch DU Lust ein Teil der Jugendfeuerwehr (10-18 Jahre) in deinem Heimatort zu werden? Dann melde dich auf unsere Social-Media-Kanälen, schreibe eine Mail an sachgebietsleiter.nachwuchs@feuerwehr-arnsberg.de oder melde dich bei deiner örtlichen Feuerwehr-Einheit.

