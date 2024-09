Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Erfolgreiche Einsatzsimulation im Arnsberger Altstadttunnel

Arnsberg (ots)

Arnsberg Am Montagabend, den 02.September 2024, wurde die sogenannte 'Tunnelübung' im Arnsberger Altstadttunnel durchgeführt. In regelmäßigen Abständen wir der Knotenpunkt zwischen Ruhrstraße und Jägerstraße zum Übungsschauplatz, um für einen möglichen Ernstfall gut aufgestellt und ausgebildet zu sein.

Angenommenes Übungsszenario war ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personenkraftwagen frontal ineinander gefahren waren. Dabei zogen sich drei Insassen teils schwere Verletzungen zu. Einer der Insassen wurde dabei sogar aus dem Fahrzeug geschleudert. Ein PKW hatte in Folge des Unfalles auch noch Feuer gefangen, wodurch der Tunnel sehr stark verraucht war. Um eine möglichst authentische Übung zu gewährleisten, wurden die Verletzten durch das "ND Team Sauerland e.V." geschminkt. Die Mitglieder dieses Vereines begleiten regelmäßig solche Einsatzübungen, spielen dann die betroffenen Personen/Verletzten und können so zu einer realeren Simulation beitragen, als Übungspuppen.

Die ebenfalls an der Übung teilnehmenden Mitarbeiter der Firma "Straßen NRW" setzten gegen 19:30 Uhr den Notruf bei der Leitstelle Hochsauerland ab. Im folgenden wurde durch den Leitstellendisponent ein Übungsalarm an die teilnehmenden Einheiten aus Arnsberg, Breitenbruch, Wennigloh und dem Fernmeldedienst ausgelöst. Wie im realen Einsatz rückten die Einsatzkräfte daraufhin mit Verzögerungen zueinander aus.

So war es Aufgabe des ersteintreffenden Löschfahrzeuges des Löschzuges Arnsberg, die erste Erkundung sowie den ersten Angriff zur Menschenrettung aufzubauen und somit die Grundlagen für eine erfolgreiche Übung zu schaffen. Die anschließend anrückenden Fahrzeuge griffen dann unterstützend ein. Mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz wurde in den verrauchten Tunnel vorgegangen. Dabei stand die Rettung und Betreuung der verunfallten Personen im Vordergrund. Die schnell geretteten und befreiten Personen wurden, an den ebenfalls an der Übung beteiligten, Rettungsdienst übergeben.

Besonders zu erwähnen ist dabei, dass die beiden eingesetzten Rettungswagen von Auszubildenen besetzt wurden. Somit konnten auch diese einen großen Lernerfolg aus dieser Übung mitnehmen und vor allem ihr Können unter Beweis stellen.

Insgesamt dauerte die Übung der Feuerwehr knapp 90 Minuten, wodurch der Verkehr großräumig über den Schreppenberg und das Alte Feld geleitet werden musste. Die Straßensperrungen wurden dabei durch "Straßen NRW" und dem Ordnungsamt durchgeführt.

Die Übungsleitung war mit dem Ablauf zufrieden und bedankt sich bei allen, die zum Erfolg der Übung beigetragen haben.

