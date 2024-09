Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kurve geschnitten und Motorradfahrer verletzt

Hildburghausen (ots)

Ein 77-jähriger Autofahrer bog am frühen Dienstagabend von der Coburger Straße nach links in die Dammstraße ein. Dabei kam er zu weit nach links und schnitt die Gegenfahrbahn. Dort wartete zu diesem Zeitpunkt ein 38-jähriger Motorradfahrer an der Haltelinie. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde er von seinem Krad geschleudert. Der Kradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro.

