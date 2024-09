POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lauterecken (ots) - Polizei sucht Fahrer des beschädigten Fahrzeuges. Mit einem eher ungewöhnlichen Vorfall hatte es die Polizei am Donnerstag gegen 17:00 Uhr zu tun. Eine PKW-Fahrerin fuhr auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Mühlstraße gegen ein geparktes Fahrzeug. Die Frau begab sich in der Nachbarschaft auf Suche nach dem Besitzer. Als sie dann wieder an der Unfallstelle ankam, war das beschädigte Fahrzeug weg. In aller Eile hatte sie vergessen sich das ...

