Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: PKW gegen Baum- FW Arnsberg und Ense zusammen im Einsatz

Arnsberg (ots)

Zu einem Einsatz "PKW vor Baum/Person im PKW" wurde die Löschgruppe Höingen heute um 04:34 Uhr zur Neheimer Straße zwischen Ense-Höingen und Arnsberg-Neheim alarmiert. Der Fahrer eines PKW war aus Richtung Neheim kommend aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe des Abzweigs nach Ense-Lüttringen mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum geprallt. Da zum Zeitpunkt der Alarmierung nicht genau zu lokalisieren war, ob sich der Unfall auf dem Gebiet der Gemeinde Ense oder der Stadt Arnsberg befindet, wurde parallel auch die Feuerwehr Arnsberg mit alarmiert.

Die Feuerwehr Ense, die als Erste am Einsatzort eintraf, befreite den Fahrer, der nicht im Fahrzeug eingeklemmt war und übergab diesen zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst. Weiterhin wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Der Einsatz war nach ca. 35 Minuten beendet. Im Einsatz befanden sich aufgrund der Alarmierung beider Feuerwehren ca. 40 Einsatzkräfte. Neben der Löschgruppe Höingen war noch die Hauptwache, der Rettungsdienst und der Löschzug Neheim der Feuerwehr Arnsberg, der Rettungsdienst des Kreis Soest, sowie die Polizei im Einsatz.

©Text verfasst durch die die Feuerwehr Ense © Bilder aufgenommen durch die Feuerwehr Ense

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell