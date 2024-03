Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Gefährliche Körperverletzung

Ringsheim (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten zwischen mehreren Männern kam es am Sonntagabend gegen 21 Uhr in der Elzstraße. Hintergrund des Streites der Männer zwischen 19 und 46 Jahren soll ein zuvor begangener Parkverstoß gewesen sein. Es wurden offenbar mindestens drei Personen leicht verletzt, eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ng

