POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7

Fulda (ots) - Die am Mittwochmorgen (13.11) veröffentlichte Meldung zu einem Einbruch in eine Parfümerie in der Markstraße wurde nachfolgend mit weiteren Informationen ergänzt: Die Glasschiebetür einer Parfümerie in der Marktstraße brachen Unbekannte am Mittwochmorgen (13.11.), gegen 6.35 Uhr, auf. Hierdurch gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum, aus dem sie Kosmetikartikel im Gesamtwert von mehreren tausend ...

