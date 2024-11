Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht zwischen Hünhan und Sargenzell

Fulda (ots)

Burghaun. Am vergangenen Wochenende - zwischen Freitag (08.11.) und Montag (11.11.) - kam es auf der K 140 von Hünhan in Richtung Sargenzell zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen ist ein dunkelblaues Fahrzeug, bei dem es sich um einen Toyota handeln könnte, von Hünhan nach Sargenzell gefahren. Der unbekannte Fahrer hat in einer Rechtskurve die Kontrolle verloren, ist nach links in den Graben gefahren und hat sich dort überschlagen. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall stark beschädigt und ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit fremder Hilfe von der Unfallstelle entfernt worden. Bei dem Unfall entstand an einem Leitpfosten sowie einem Baustellenschild Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell