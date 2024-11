Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bedrohung und versuchte gefährliche Körperverletzung - Brand in Mehrfamilienhaus - Entstehungsbrand in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Parfümerie

Bedrohung und versuchte gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Aschenbergplatz kam es am Dienstagabend (12.11.) aufgrund gemeldeter Streitigkeiten zu einem Polizeieinsatz.

Derzeitigen Erkenntnissen nach fragte dort, gegen 19.45 Uhr, ein 55-Jähriger eine Jugendgruppe nach Zigaretten. Daraufhin kam es zum Streit. Im weiteren Verlauf zog der Tatverdächtige eine Schreckschusswaffe aus seiner Jackentasche und schoss. Im Anschluss verließ der Mann vorübergehend die Örtlichkeit und die Jugendlichen informierten die Polizei. Die Beamten trafen kurze Zeit später vor Ort ein und nahmen den 55-Jährigen aus Fulda am Tatort fest.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Einer der Jugendlichen erlitt durch das Knallgeräusch der Schussabgabe kurzzeitig Schmerzen im Ohr. Nach aktuell vorliegenden Informationen wurde ansonsten niemand verletzt.

Brand in Mehrfamilienhaus

Fulda. In einem Mehrfamilienhaus in der Dientzenhoferstraße kam es am Dienstagmittag (12.11.), gegen 13.40 Uhr, zu einem Brand.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war das komplette Treppenhaus verqualmt. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand das Feuer im Keller. Es konnte zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es sich weiter ausbreitete.

Die Bewohner hatten sich eigenständig aus dem Gebäude begeben. Neun Personen wurden aufgrund des Verdachts der Rauchgasintoxikation vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Vier dieser Personen mussten zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Das Mehrfamilienhaus ist aufgrund defekter Elektrik vorübergehend nicht bewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der von der Kriminalpolizei aufgenommenen Ermittlungen.

Entstehungsbrand in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Nacht zu Mittwoch (13.11.) kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus in der Walahfridstraße zu einem Entstehungsbrand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte eine Nachbarin gegen 4 Uhr Rauchgeruch und einen Rauchwarnmelder aus der Wohnung eines 69-jährigen Mannes wahrgenommen und daraufhin den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, öffnete die Feuerwehr die entsprechende Wohnungstür, rettete den Bewohner und löschten kleinere, kokelnde Gegenstände im betroffenen Zimmer.

Der 69-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand glücklicherweise nur geringfügiger Sachschaden.

Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Einbruch in Parfümerie

Fulda. Die Glasschiebetür einer Parfümerie in der Marktstraße brachen Unbekannte am Mittwochmorgen (13.11.), gegen 6.35 Uhr, auf. Hierdurch gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum, aus dem sie Kosmetikartikel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendeten. Bemerkt von mehreren Zeugen flüchteten sie anschließend in Richtung Zitronenmannsgässchen. Die beiden Täter, die bei dem Einbruch insgesamt rund 1.000 Euro Sachschaden verursachten, können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: - Männlich - Circa 20 bis 30 Jahre alt - Schlanke Statur - Bekledet mit einer dunklen Daunejacke mit Kapuze, schwarzer Jogginghose, schwarzer Basecap, und schwarzen Turnschuhen mit heller Sohle

Täter 2: - Männlich - Circa 20 bis 30 Jahre alt - Bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, grauer Jogginghose, schwarzen Schuhen mit heller Sohle, einem hellen Hut und dunkler Mütze

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

