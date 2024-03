Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Pkw bei Unfall beschädigt

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 78-jährige Audi-Fahrerin die Bruno-Apitz-Straße in Weimar-Schöndorf in Richtung Im Winkel. Hierbei kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda. Dieser wurde durch den Aufprall auf das Heck des davorstehenden Pkw Hyundai geschoben. Die 78-Jährige erlitt in Folge des Unfalles einen Schock und wurde zur Beobachtung in ein Klinikum gebracht. Der Audi und der Skoda waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden an den 3 Pkw in Höhe von 9000 Euro.

