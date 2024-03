LPI-J: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Weimar (ots) - Am Freitagabend 20 Uhr schlich sich ein 41-Jähriger in ein für Kunden nicht geöffnetes Café-Restaurant in der Kollegiengasse. Dort entwendete er eine Handtasche von einem Barhocker im Gastraum und flüchtete. Der Dieb rannte durch die Puschkinstraße und über den Platz der Demokratie. Die Geschädigte, welche sich in der Küche befand, bemerkte dies und verfolgt den Täter, wobei sie lautstark um Hilfe schrie. Darauf aufmerksam geworden, verfolgten ...

