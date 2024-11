Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzungsmeldung: Einbruch in Parfümerie in Fulda

Fulda (ots)

Die am Mittwochmorgen (13.11) veröffentlichte Meldung zu einem Einbruch in eine Parfümerie in der Markstraße wurde nachfolgend mit weiteren Informationen ergänzt:

Die Glasschiebetür einer Parfümerie in der Marktstraße brachen Unbekannte am Mittwochmorgen (13.11.), gegen 6.35 Uhr, auf. Hierdurch gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum, aus dem sie Kosmetikartikel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendeten. Bemerkt von mehreren Zeugen flüchteten sie anschließend getrennt voneinander in Richtung Zitronenmannsgässchen. Die beiden Täter, die bei dem Einbruch insgesamt rund 1.000 Euro Sachschaden verursachten, können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Männlich - Circa 20 bis 30 Jahre alt - Schlanke Statur - Bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke mit Kapuze, schwarzer Jogginghose, schwarzer Basecap und schwarzen Turnschuhen mit heller Sohle

Täter 2:

- Männlich - Circa 20 bis 30 Jahre alt - Heller Hautteint - Bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, grauer Hose, schwarzen Schuhen mit heller Sohle und einem besonders auffälligen hellen Hut mit einer schmalen, nach oben gebogenen Hutkrempe

Die Täter führten nach aktuell vorliegenden Informationen eine dunkle Sporttasche oder Vergleichbares sowie einen dunklen großen Reisekoffer/Rollkoffer mit sich. Sie hielten sich vor dem Einbruch mehrere Minuten in der Marktstraße vor dem Geschäft auf. Bei der anschließenden Flucht wurde der Koffer von einem der Täter in den Armen getragen.

Zeuginnen und Zeugen, die in den frühen Morgenstunden in der Marktstraße bzw. Innenstadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder gegebenenfalls an dort auffällig wartenden Personen vorbeigelaufen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Julissa Sauermann / PB

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell