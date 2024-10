Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Noch mehr Durchblick - Neue Röntgentechnik beim Zoll in Duisburg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Duisburg, Oberhausen, Essen, Mülheim an der Ruhr, Kreis Kleve, Kreis Wesel (ots)

Beim Hauptzollamt Duisburg, Zollamt Ruhrort, ist im Duisburger Hafen eine neue Großröntgenanlage (GRA) im Einsatz. Diese ermöglicht den Zöllnerinnen und Zöllnern ganze Container und LKW-Ladungen einfach und schnell zu röntgen. Dadurch sorgt der Zoll für eine reibungslose und wirtschaftsfreundliche Zollabfertigung.

"Die technische Ausstattung führt zu effektiveren und effizienteren Kontrollen. Getreu dem Motto: durchblicken statt auspacken. Dabei sorgt der Zoll für faire Verhältnisse in der Wirtschaft, stärkt den Verbraucherschutz und schützt somit die Bürgerinnen und Bürger", sagt Stephanie Imhof, Leiterin des Hauptzollamts Duisburg.

Der Duisburger Hafen hat sich mittlerweile zum größten Binnenhafen weltweit entwickelt. Als Endpunkt der neuen Seidenstraße werden in Duisburg pro Jahr rund 25.000 Züge und 20.000 Schiffe abgefertigt. Um an diesem Warenumschlagplatz effizientere Kontrollen durchführen zu können, wird die neue GRA überwiegend stationär eingesetzt. Weitere stationäre GRA kommen derzeit nur in Wilhelmshaven, Bremerhaven und in Hamburg zum Einsatz.

Die GRA des Hauptzollamts Duisburg ist auf einem LKW verbaut. Bei dem LKW kann das Heck aufgeklappt werden und ein riesiger Arm, in welchem sich das Röntgengerät befindet, hydraulisch ausgefahren werden. Das zu prüfende Objekt wird dann langsam abgefahren und dabei werden die Röntgenaufnahmen gemacht. In der GRA befindet sich ein Kontrollraum. Die Zöllnerinnen und Zöllner sehen auf einem Bildschirm, was sich im Inneren der Prüfobjekte befindet und können somit schnell feststellen, ob die Zollanmeldungen mit dem Inhalt übereinstimmen oder ob darin vielleicht verbotene oder verbrauchssteuerpflichte Waren versteckt werden.

Zusatzinformation:

Das Hauptzollamt Duisburg ist für die Kreise Wesel und Kleve sowie für die Städte Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Essen und Duisburg zuständig. Für diese Region ist das Hauptzollamt Ansprechpartner für die Wirtschaft und rund 2,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger.

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg, übermittelt durch news aktuell