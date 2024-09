Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Restaurant-Einbruch - Haben Sie Hinweise?

Kempen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde um 03:20 Uhr in ein Restaurant in der Judenstraße in Kempen eingebrochen. Es wird angenommen, dass eine unbekannte Person über die Orsaystraße über ein Tor gestiegen ist und sich im hinteren Bereich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Restaurant verschafft hat. Im Inneren gelangte diese Person ebenfalls gewaltsam in ein Büro. Gestohlen wurde Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (732)

