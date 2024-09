Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Wer dabei sein möchte, muss schnell sein! - Der Airport Weeze und das Hauptzollamt Duisburg machen mit bei der Aktion "Türen auf mit der Maus" am 3. Oktober 2024

Bild-Infos

Download

Duisburg; Essen; Oberhausen; Mülheim a. d. Ruhr; Kreis Wesel; Kreis Kleve (ots)

Am Maustag, 3. Oktober 2024, öffnen der Airport Weeze und das Hauptzollamt Duisburg für interessierte Kinder die Türen. Zusammen werden wir an diesem Tag den Maus-Fans viele spannende Einblicke hinter die Kulissen gewähren. Wir stellen die Arbeit des Zolls bei der Gepäckkontrolle vor und informieren, wie sich der Zoll für den Artenschutz einsetzt. Die Maus-Fans lernen den Airport Weeze kennen und erfahren wie viele Menschen hier zusammenarbeiten und erkunden das Rollfeld. Aufgrund der großen Nachfrage waren die Termine schnell ausgebucht. Deshalb bieten wir einen Zusatztermin für den 3. Oktober um 15:00 Uhr an. Interessierte Maus-Fans können sich auf der folgenden Internetseite dazu informieren und unter der dort aufgeführten E-Mail-Adresse anmelden: https://www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag/2024/index.php5?detail=729754 Also, wer dabei sein möchte, muss schnell sein! Viel Erfolg!

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg, übermittelt durch news aktuell