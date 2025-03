Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Diebstahl von Kettensägen und Kraftstoff - Diebstahl von Kennzeichen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von Kettensägen und Kraftstoff

Haunetal. Im Zeitraum von Samstag (02.03.), 13 Uhr, bis Sonntag (03.03.), 18:00 Uhr, kam es in der Bachstraße und Mauerser Straße in Haunetal-Müsenbach zu zwei gleichgelagerten Diebstählen. Hierbei drangen Unbekannte jeweils in eine Maschinenhalle ein und entwendeten Kettensägen, eine Frontladerschaufel eines Traktors sowie Diesel. Ob die zwei Diebstähle im Zusammenhang stehen, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Rotenburg a. d. Fulda. Unbekannte entwendeten in der Neustadtstraße in Rotenburg die beiden Kennzeichen (ROF-S 224) eines schwarzen Opel Astra. Der Opel wurde durch den Geschädigten im Zeitraum von Freitag (28.02.) bis Montag (03.03.) auf einem privaten Abstellplatz geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell