POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Drei Personen leicht verletzt

Heringen. Am Sonntag (16.02.), gegen 20.30 Uhr, befuhren eine 24-jährige Ford-Puma-Fahrerin aus Heringen und ein 31-jähriger BMW-Fahrer - ebenfalls aus Heringen - die L 3255 aus Richtung Herfa kommend in Richtung Wölfershausen. Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich kurz nach Herfagrund ein Reh auf der Fahrbahn. Die 24-Jährige versuchte noch einen Zusammenstoß zu vermeiden und bremste ab. Trotz der Gefahrenbremsung kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Reh. Auch der dahinter fahrende 31-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf das Heck des Fords auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20.250 Euro. Der 31-jährige Fahrer sowie seine drei Mitfahrer im Alter von 29, 10 und 5 Jahren wurden leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (14.02.), gegen 11.30 Uhr, beschädigte nach aktuellen Erkenntnissen der Fahrer eines Nissan aus Bad Hersfeld in der Reichstraße beim Rangieren einen Skoda Octavia im Bereich der hinteren Stoßfänger. Der Verursacher entfernte sich im Nachgang unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 550 Euro zu kümmern. Er konnte im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden.

Nach Unfall geflüchtet

Hauneck-Sieglos. Am Freitag (14.02.), gegen 6.55 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Niederaula die Oberhauner Straße aus Richtung Unterhaun kommend in Richtung Eitra. Auf schneebedeckter Fahrbahn geriet er aus unklarer Ursache ins Schleudern. Der BMW-Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem angrenzenden Grundstückszaun. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden

