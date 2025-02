Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelzug am "Reckeröder Berg" in Vollbrand - Update

Kirchheim (ots)

Am Dienstag (18.02.) war ein 70-jähriger Lkw-Fahrer aus Büren in den frühen Morgenstunden, gegen 4.20 Uhr, mit seinem Sattelzug, der mit Messebauteilen beladen war, auf der A7 in Richtung Kassel unterwegs. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen geriet die Zugmaschine auf der Steigungsstrecke zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld/West aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand. Das Feuer griff schnell auf das Führerhaus - und von dort auf den Sattelauflieger - über. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug glücklicherweise noch auf den Seitenstreifen fahren und dieses unversehrt verlassen. Das Führerhaus stand nach kurzer Zeit in Vollbrand.

Über die Leitstelle Hersfeld-Rotenburg wurden Feuerwehr- und Sanitätskräfte an den "Reckeröder Berg" entsandt. Die Autobahn in Richtung Kassel musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Aufgrund der eisigen Temperaturen gefror das Löschwasser, weshalb die Autobahnmeisterei Hönebach die Fahrbahn vor Freigabe des Verkehrs erst noch abstreuen musste. Gegen etwa 6.30 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben werden. Der Verkehr läuft seither einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Am Zugfahrzeug und dem Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Am Sattelauflieger wird der Sachschaden auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Über die Höhe des Sachschadens an der Ladung können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Durch die enorme Hitzeentwicklung entstand zudem ein Schaden an der Fahrbahndecke. Über das Ausmaß und die Höhe des Sachschadens muss sich die Autobahnmeisterei nach Bergung des Sattelzuges erst noch einen Überblick verschaffen.

Die restlichen Arbeiten vor Ort dauern vermutlich noch bis in die Mittagsstunden weiterhin an.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell