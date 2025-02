Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Fahrräder entwendet -Wahlplakat beschädigt - Wurst entwendet - Brand in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter versuchten sich zwischen Samstagnacht (15.02.) und Sonntagvormittag (16.02.) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Neumarkt" zu verschaffen. Nach aktuellen Erkenntnissen hielt die Hauseingangstür den Hebelversuchen stand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrräder entwendet

Breitenbach am Herzberg. Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagnachmittag (13.02.) und Sonntagmorgen (16.02.) gewaltsam Zutritt zu einer Scheune in der Talstraße in Oberjossa. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Fahrräder: ein Mondraker Summum Carbon Rim und ein Santa Cruz Mtwr 1Cc mit Crankbrothers Mallet Pedalen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wahlplakat beschädigt

Schenklengsfeld. In einem nicht bekannten Zeitraum beschädigten unbekannte Täter ein Wahlplakat in der Straße "Pfarrtor", indem sie es zerrissen. Die Sachbeschädigung wurde am Sonntag (16.02.), gegen 14 Uhr, festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wurst entwendet

Breitenbach am Herzberg. In der Hersfelder Straße in Oberjossa verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstagabend (13.02.) und Freitagmorgen (14.02.) unbefugt Zutritt zu einer Metzgerei und entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen eine größere Menge Wurst (Stracke). Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand in Einfamilienhaus

Ludwigsau. In der Schulstraße in Friedlos kam es am Freitagmittag (14.02.), gegen 11.10 Uhr, zu einem Brand in dem Hauswirtschaftsraum eines Einfamilienhauses. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen wurde ein Hausbewohner auf die Brandentstehung im Bereich eines Wäschetrockners aufmerksam und versuchte diesen noch abzulöschen, was jedoch nicht gelang. Das Feuer griff auf den Hauswirtschaftsraum über und setzte diesen in Vollbrand. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Der Bewohner zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Inzwischen ist die Brandstelle von einem Brandursachenermittler der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld begangen worden. Der Experte geht zum aktuellen Zeitpunkt von einem elektrotechnischen Defekt des Wäschetrockners aus.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell