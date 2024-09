POL-HOM: Einbruch in Baustoffhandel Am Zunderbaum in Homburg

Blieskastel (ots) - Am 30.08.2024, zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht, entweder auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Zum Gunterstal" oder "In den Lohgärten" in Blieskastel. Hierbei wurde ein schwarzer Skoda Fabia mit Homburger Kreiskennzeichen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche ...

