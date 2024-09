Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Balkonbrand in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am Morgen des 01.09.2024 kam es gegen 07:30 Uhr im Homburger Ortsteil Erbach in der Dürerstraße in einem Einfamilienhaus zu einem Balkonbrand. Durch die Feuerwehrkräfte vor Ort konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die Dürerstraße wurde derweil für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Die Hausbewohner, eine fünfköpfige Familie, kamen nicht zu Schaden. Auch das Anwesen blieb weiter bewohnbar. Die Brandursache ist derweil noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, welche Angaben über die Brandursache machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06841/106-0 mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen.

