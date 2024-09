POL-HOM: PKW-Diebstahl am BBZ Homburg

Homburg (ots) - Am 29.08.2024, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Kaiserslauterer Straße, 66424 Homburg, zu einem Verkehrsunfall zwischen der Fahrerin eines Pedelecs und dem Fahrer eines grauen Seat Leons. In Folge der Kollision stürzte die Fahrerin des Pedelecs zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06841-1060 mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

