Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus PKW in Homburg

Homburg (ots)

Bereits am Freitag den 30.09.2024 kam es in der Zeit zwischen 20:05 Uhr und 21:40 Uhr zu einem Diebstahl aus einem VW Golf mit Homburger Kreiskennzeichen, welcher auf einer Parkfläche nahe dem Gebäude 51 der Uniklinik in Homburg geparkt war. Ein unbekannter Täter öffnete auf bislang unbekannte Art und Weise den verschlossenen PKW der Geschädigten und entwendete eine im Fahrzeuginnenraum zurückgelassene Damenhandtasche mitsamt dem üblichen Inhalt. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe.

Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg unter der Rufnummer 06841 / 106-0 in Verbindung zu setzen.

