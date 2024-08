Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall beim Abbiegen - Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfall beim Abbiegen

Heringen. Am Dienstag (27.08.), gegen 15:30 Uhr, befuhr der 39-jährige Fahrer eines Seat Cupra die Eisenacher Straße in aufsteigende Richtung. Zeitgleich befuhr die 39-jährige Fahrerin eines Ford S-Max diese Straße in absteigende Richtung und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Straße "Am Biegenrain" abbiegen. Dabei kollidierte der 39-Jährige aus noch unklarer Ursache mit der Fahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Rotenburg-Lispenhausen. Am Dienstag (27.08.), gegen 14 Uhr, befuhr ein Peugeot-Fahrer aus Spangenberg die Straße "Zum Grumbach" in Richtung "Nürnberger Straße". Ein Audi-Fahrer aus Hessisch-Lichtenau befuhr zu diesem Zeitpunkt die Nürnberger Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg. Kurz bevor der Fahrzeugführer des Audi die Einmündung "Zum Grumbach" passierte, beabsichtigte der Peugeot-Fahrer in die Nürnberger Straße Richtung Bebra einzubiegen. Dabei kam es aus noch unklaren Gründen zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Es entstand Gesamtschaden von circa 12.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit.

Polizeistation Rotenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell