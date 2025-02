Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelzug-Brand auf BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Kirchheim und Bad Hersfeld-West in Fahrtrichtung Norden

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Dienstag (18.02) wurde der Leitstelle des Polizeipräsidiums Osthessen gegen 04:20 Uhr ein Lkw-Brand auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Kirchheim und Bad Hersfeld (West) gemeldet. Anfänglich stand nur die Sattelzugmaschine, später dann auch der Messeteilen beladene Sattelauflieger, beide mit Paderborner Kennzeichen, in Brand. Der Fahrer konnte sich selbstständig und unverletzt rechtzeitig aus dem Führerhaus retten. Stand aktueller Ermittlungen der vor Ort befindlichen Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld wird als Brandursache ein technischer Defekt angenommen. An der Brandstelle liefen zudem Kraftstoffe aus, so dass die Fahrbahn Richtung Norden voll gesperrt werden musste. Eine Umleitungsempfehlung über U33 ist über eine Rundfunkwarnmeldung ausgegeben. Ab wann die Fahrbahn oder zumindest ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden kann ist unbekannt, da nach Bergung des Sattelzuges aufgrund aktueller Temperaturen von minus 8° C das Löschwasser auf der Fahrbahn gefriert und eine Abstreuung durch die Autobahnmeisterei ausreichend gewährleistet werden muss. Nach ersten Schätzungen wird von einem Sachschaden von circa 40.000 Euro an der Sattelzugmaschine, circa 30.000 Euro am Auflieger und circa 5.000 Euro am Asphalt ausgegangen. Über den Wert der Ladung bestehen zur Zeit keine Kenntnisse.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell