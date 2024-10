LPI-EF: Betrüger mit mobilen Zahlgerät

Erfurt (ots) - Am 24.09.2024, gegen 15:20 Uhr, kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall mit einem flüchtigen Verursacher. Der Unbekannte war mit seinem schwarzen Kombi in der Mittelhäuser Straße unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Skoda Octavia zusammen. Anschließend flüchtete der Fahrer in Richtung der ...

