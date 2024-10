LPI-EF: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Freitag brannten in Erfurt mehrere Mülltonnen. Die Abfallbehälter waren in der Richard-Eiling-Straße aufgestellt. Ein Unbekannter steckte einen davon in Brand und flüchtete. Das Feuer griff über und auch die anderen beiden Müllbehälter wurden beschädigt. Die Einsatzkräfte rückten aus und die Feuerwehr löschte die Flammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 900 Euro. Die Polizei ermittelt wegen ...

