Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Sportlerheim

Schernberg (ots)

In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte gewaltsam in das Sportlerheim in der Himmelsberger Straße ein. Der oder die Täter gingen jedoch leer aus und machten keine Beute. Sie hinterließen Sachschaden an Fenstern und Türen. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0115938

